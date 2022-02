Rihanna e il sintomo della gravidanza che l'ha più colpita: «Sto davvero benissimo, ma...»

Sono passate due settimane da quando Rihanna ha fatto sapere si essere in dolce attesa del fidanzato A$AP Rocky e ora la cantante ha anche rivelato qual è il sintomo della gravidanza che più l’ha sorpresa.

Rihanna (Instagram)

Rihanna e la gravidanza

L'imprenditrice di Fenty Beauty ha spiegato in un’intervista su Extra di essere in grande forma, ma di sentirsi stanca a causa della gravidanza. Un sintomo che la cantante ignorava: «Sto davvero benissimo - ha confidato – Ma stanca a volte, dentro e fuori, sensazione a cui non sono abituata».

Oltre ai mutati ritmi da animale da festa a regina del sonno Rihanna, come riporta il "The Independente", ha parlato di come la gravidanza abbia causato un cambiamento nel modo in cui vede il suo corpo: «Di solito quando sono sul tappeto rosso e la mia pancia è un po' grande è un problema, ma ora è tutto diverso».

La coppia ha dato indirettamente la notizia della gravidanza quando la cantante si è fatta fotografare col pancione in bella che spuntava da sotto un cappotto vintage Chanel sbottonato, mentre passeggiava a New York col fidanzato. Rihanna ha poi spiegato che la scelta del cappotto è stata “perfetta” per l’occasione: «L’ho preso quando nessuno sapeva che ero incinta ed era solo una giacca che amavo e aspettavo sempre giusto per indossarla. Era semplicemente perfetta per quello giorno. Uno, faceva freddo e due, potevo sbottonarlo nel punto giusto!».

