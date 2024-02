Re Carlo e Regina Camilla, «saluti da Buckingham Palace». I reali rispondono alla lettera spedita dalla Puglia da Marta, 11 anni, per l'incoronazione

di ​Nazareno DINOI

La lettera da Buckingham Palace con lo stemma dorato della casa reale ci ha messo otto mesi per arrivare a Manduria. Ma la felicità nel riceverla è valsa l’attesa per la destinataria, Marta, di 11 anni. La piccola manduriana che da quando ha cominciato a capire ha coltivato una smisurata e inspiegabile passione per la casa Reale inglese. Che segue con costanza annotando tutto ciò che avviene nella vita di tutti i componenti della dinastia dei re del Galles.

Cosa è successo

A maggio scorso, tra i milioni di lettere spedite da tutto il mondo per rendere omaggio all’incoronazione di Re Carlo, c’era anche quella di Marta che non sperava più di ricevere risposta.

Invece la sorpresa l’altro ieri nella cassetta delle lettere: la busta con il timbro della “Royal Mail” e lo stemma della Casa Reale III e la corona in testa. Il piccolo cuore di Marta ha accelerato i battiti mentre le sue mani portavano al petto quell’elegante busta dal prezioso contenuto.

Il racconto



«Quando l’ho vista ho capito dal suo sguardo che si trattava di qualcosa d’importante per lei», racconta la madre con la quale l’appassionata di principi e re ha condiviso l’apertura della missiva reale. «Quando ha visto la foto di Re Carlo con la moglie Camilla, entrambi con la corona, a momenti le veniva un colpo», racconta divertita la mamma che accetta con interesse l’insolita passione che la figlia coltiva da tempo. L’elegante biglietto porta su un lato l’immagine della coppia e sull’altro il messaggio in inglese e la firma autografa di entrambi. Il testo: «Siamo rimasti profondamente toccati dal tuo messaggio molto gentile e premuroso per la nostra incoronazione.

Un'"amicizia" speciale



Un cimelio che Marta conserverà tra le cose più care dove occupano un altro spazio speciale: una busta con il marchio reale partita anche quella da Buckingham Palace, contenente nientemeno che gli auguri per il suo decimo compleanno direttamente dal principe William e dalla moglie Kate. Affascinata dalla giovane coppia, qualche settimana prima del suo compleanno l’intraprendente Marta decise, insieme alla madre, di scrivere al principe e alla principessa del Galles e informarli dell’importante traguardo dei suoi primi dieci anni.

Il risultato è stato sorprendente: la Royal Mail con gli auguri di buon compleanno e la foto dei reali più belli e più discussi al mondo che sorridenti e innamorati augurano così a Marta i loro più sinceri auguri: «Il Principe e la Principessa del Galles ringraziano per la lettera ricevuta del 12 dicembre e chiedono scusa per il ritardo nella risposta. Le Altezze Reali porgono le loro condoglianze per la perdita della mamma avvenuta un anno fa, capiscono le difficoltà affrontate de lei, signora, e dalla sua famiglia e sperano che sarete confortati dai per ricordi della mamma. Siamo contenti che lei ci abbia scritto insieme a sua figlia, la piccola Marta che ha festeggiato il decimo compleanno il 29 ottobre. Le Altezze Reali inviano una loro foto alla piccola Marta con i migliori auguri del suo compleanno, sia pure in ritardo, che sperano abbia trascorso felicemente». Firmato: William e Kate.

