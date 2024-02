Carlo e Kate Middleton, i ricoveri ospedalieri “fanno bene”: cresciuta la loro popolarità. Tutti i dati

di Alessia Di Fiore

Non tutto il male viene per nuocere, ne sanno qualcosa Re Carlo e la principessa Kate Middleton che dopo il ricovero in ospedale a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra hanno accresciuto la loro popolarità.

Secondo il Telegraph un sondaggio condotto durante la loro permanenza alla London Clinic ha dimostrato che la Regina Camilla, che attualmente svolge le funzioni pubbliche, ha registrato un aumento di tre punti, mentre quello dei dichi di Sussex, Harry e Meghan, è diminuito notevolmente.

In testa alla classifica, detiene il primato di popolarità il principe William con il 62% del consenso, a seguire Kate con il 61% e più della metà degli intervistati (circa il 51%), ha dichiarato che Re Carlo sta svolgendo un buon lavoro, con un aumento del 2% rispetto a mesi fa

Il 47% invece, ha ammesso di avere una scarsa opinione del principe Harry, che da luglio ha avuto un calo del 7%.

Anche la moglie, Meghan, non è da ritenersi la preferita del paese, anzi, solo il 18% ha dichiarato di avere una buona opinione di lei. Pare dunque che nonostante la gravità della situazione, il ricovero di Kate e di Re Carlo siano giovati alla popolarità della famiglia.

