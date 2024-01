Kate e re Carlo in convalescenza: «Lei a letto per un lungo periodo, per lui un mese di riposo». Cosa cambia a corte Buckingham Palace sarà quindi costretto ad adattarsi, anche se i due hanno promesso di continuare ad "orchestrare" il tutto da dietro le quinte







di Alessia Di Fiore Dopo i rispettivi interventi subiti alla London Clinic, Re Carlo e la principessa di Galles Kate Middleton sono stati dimessi lunedì 29 gennaio a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Tuttavia, il completo recupero è lontano. I due membri della royal family dovranno infatti seguire i consigli dei medici per portare avanti la convalescenza, che li terrà a riposo per un po'. Buckingham Palace sarà quindi costretto ad adattarsi, anche se i due hanno promesso di continuare ad "orchestrare" il tutto da dietro le quinte. La convalescenza di Kate Middleton Dopo un "misterioso" intervento all'addome, la principessa ha fatto ritorno a Windsor, dove l'aspetta un lungo periodo di convalescenza che durerà almeno due mesi. Sembrerebbe, da quanto emerge su alcuni tabloid, che la principessa sarà costretta a letto per un "lungo periodo". Durante questi due mesi, i medici hanno imposto a Kate riposo. Nessuno sforzo o giochi "pericolosi" con i figli. Nessuna visita programmata e una lunga serie di eventi a cui rinunciare, compreso il compleanno della mamma Carole Middleton, 68 anni, che mercoledì 31 gennaio compie 69 anni. Lo stop di un mese per il sovrano L'intervento alla prostata di Re Carlo è andato bene e pare che il sovrano si stia già riprendendo. Nonostante questo lo aspetta un periodo di riposo di circa un mese, durante il quale dovrà seguire delle ferree regole imposte dai medici. Tra queste quella di riposarsi e dunque evitare di lavorare fino a notte fonda. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA