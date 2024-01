Re Carlo lascia l'ospedale dopo l'intervento alla prostata: come sta. «Niente impegni per un mese»

di Alessia Di Fiore

Re Carlo III, 75 anni, è stato dimesso dalla London Clinic dopo l'intervento subito venerdì scorso per una condizione «benigna» alla prostata e dopo tre notti trascorse in ospedale. Lo ha reso noto il palazzo reale britannico. Il sovrano è tornato nella sua residenza, accompagnato dalla regina consorte Camilla.

Re Carlo dimesso, come sta ora

A differenza della nuora Kate Middleton, principessa di Galles, dimessa dalla medesima clinica poche ore prima dopo quasi due settimane di degenza seguite nel suo caso a un'operazione all'addome più complessa e delicata - si è mostrato in pubblico all'uscita, con al fianco Camilla e indosso un cappotto scuro.

Re Carlo, il messaggio ai medici

Il messaggio di rito di ringraziamento ai medici e agli infermieri che lo hanno assistito resta affidato all'attesa nota di poche righe di Buckingham Palace. Per Carlo inizia intanto un periodo di recupero che la corte aveva preannunciato come «breve» la settimana scorsa, ma rimanendo sul vago. E che secondo fonti ufficiose citate da Sky News si tradurrà in effetti in un'assenza da tutti gli impegni ufficiali esterni per circa «un mese». Periodo durante il quale si prevede che il monarca possa esercitare peraltro le sue prerogative essenziali da capo di Stato, a cominciare dal potere di firma su leggi e documenti, non avendo avuto bisogno di ricorrere formalmente ad alcun tipo di supplenza dinastico-istituzionale nemmeno nei tre giorni di ricovero.

