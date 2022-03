Paura per Emanuela Folliero, incidente vicino a casa: «Caduta come una pera». Cosa le è accaduto

Una brutta caduta per strada ed Emanuela Folliero si trova con la gamba ingessata. Un incidente raccontato dalla stessa conduttrice dal suo account social: «Sono caduta come una pera – ha fatto sapere da Instagram - mi sono fracassata».

Paura per Emanuela Folliero, incidente vicino a casa a Milano

Emanuela Folliero racconta ai suoi follower l’incidente che gli è capitato mentre passeggiava vicino casa a Milano. La conduttrice ha spiegato l’accaduto condividendo sul social uno scatto che la vede a terra dolorante: «Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi !!! – si legge nella didascalia del post - grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini».

Dopo essere stata in ospedale Emanuela è tornata a casa, dove dal divano, con la gamba ingessata, ha raccontato meglio la disavventura: «Sono uscita di casa – ha fatto sapere in un video dalle stories di Instagram - ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera, mi sono fracassata».

La Folliero dal social ha poi criticato la manutenzione delle strade della sua città taggando nei post, oltre a diversi organi di informazione, anche il sindaco Beppe Sala.

