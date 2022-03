Fedez choc: «Ho un problema di salute». Il rapper in lacrime su Instagram ha dato ai suoi followers una brutta notizia: in una lunga serie di video tra le stories, il cantante e marito di Chiara Ferragni, senza specificarne la natura, afferma di avere un brutto problema di salute. «Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, ma che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro».

Con la voce rotta dall'emozione, Fedez non spiega qual è il problema di salute che gli è stato diagnosticato, ma specifica di esserne a conoscenza da qualche giorno e che la sua famiglia, in primis la moglie Chiara Ferragni, gli sta dando grande supporto. «Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare - continua Fedez nel suo video su Instagram - In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell'importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile».

«Quell'album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me - conclude Fedez - In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni».

