Isola dei Famosi, il mistero della naufraga segreta: è una ex gieffina. «Nome pubblicato e poi rimosso»

L’Isola dei Famosi è pronta a partire il prossimo 21 marzo e, nonostante alcune recenti problematiche, il cast è stato ufficializzato. Sembra però pronta ad arrivare in Honduras per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi anche una naufraga ancora rimasta top secret.

Ilary Blasi conduce la nuova edizione dell'Isola dei Famosi (Foto: Instagram)

L'Isola dei Famosi e il mistero della naufraga segreta

L’Isola dei Famosi potrebbe avere un concorrente rimasto ancora segreto. Dalle indiscrezioni diffuse in rete sembra infatti che dall’account social del programma sia stato pubblicato per errore un nome in più nella lista dei naufraghi. I partecipanti all'avventura in Honduras dovrebbero essere 22 e invece nella ventitreesima posizione risultava un altro nome noto al pubblico televisivo, quello dell’ex gieffina della quindicesima edizione (condotta da Barbara D’Urso e vinta da Alberto Mezzetti) Patrizia Bonetti.

Patrizia Bonetti (Instagram)

Il cast della nuova edzione

L’errore naturalmente è stato subito cancellato, ma il cast della nuova edizione sembra comunque promettere bene. in Honduras infatti sbarcheranno:

Roberta Morise, conduttrice e showgirl

Roger Garth, modello ed opinionista.

Lory Del Santo, showgirl.

Marco Cucolo, modello e fidanzato Lory Del Santo.

Guendalina Tavassi, ex concorrento del Grande Fratello, ora influencer.

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista.

Antonio Zequila, ex modello ed attore.

Estefania Bernal, modella già definita "la nuova Belen".

Nicolas Vaporidis, attore

Clemente Russo, pugile

Laura Maddaloni, pugile

Carmen Di Pietro, showgirl

Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro

Cicciolina, ex star a luci rosse

Jovana Dordevic, moglie di Dordevic

Marco Melandri, campione di motociclismo

Blind, cantante, ex X Factor

I Cugini di Campagna, cantanti

Jeremias Rodriguez, influencer e fratello della showgirl Belen

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen

