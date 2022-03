L'Isola dei Famosi e delle seconde opportunità: ecco la lista dei concorrenti "ripetenti"

L’Isola dei Famosi è pronta a partire la prossima settimana con un carico di naufraghi, ma tra di loro ci sono molti “ripetenti”. Non sono pochi infatti i protagonisti della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che sono già naufragati in passato in Honduras.

Ilary Blasi (Instagram)

Isola dei Famosi, ecco i concorrenti "ripetenti"

A una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip arriverà il prossimo 21 marzo Ilary Blasi con la sua Isola dei Famosi a spegnere la sete di reality in casa Mediaset. La lista dei concorrenti è ormai nota, abbastanza lunga e conta anche la presenza di personaggi che giocheranno in coppia, ma non sono pochi quelli che hanno già avuto in passato una prova di sopravvivenza in Honduras.

Carmen Di Pietro ad esempio ha partecipato all’edizione 2004, dividendo Antonella Elia e Aida Yespica nell’ormai indimenticabile litigio in spiaggia, è stata eliminata nel corso della quinta puntata e ha poi rifiutato il televoto con Sergio Múñiz per tentare di rimanere sull'ultima spiaggia. Antonio Zequila è invece naufragato nel 2006 assieme a Lory Del Santo, che nella nuova edizione sarà accompagnata dal fidanzato Marco Cucolo. Jeremias Rodriguez, che al tempo si è anche fidanzato con Soleil Sorge, grande protagonista nell’ultima edizione del Gf Vip, ha partecipato nel 2009 mentre Guendalina Tavassi, che stavolta sarà "scortata" dal fratello Edoardo, è sbarcata in Honduras nel 2012, quando il reality era condotto da Nicola Savino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 15:22

