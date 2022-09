Paolo Fox è fidanzato? Le rivelazioni dell’astrologo dopo anni di silenzio

di Bianca Amsel

Paolo Fox, intervistato a I Fatti Vostri da Salvo Sottile si è raccontato, parlando per la prima volta della sua vita sentimentale. L’astrologo, 61 anni, è un volto molto conosciuto, spesso infatti è ospitato in programmi tv in cui rivela tutti le particolarità quotidiane e non dei segni zodiacali. Un personaggio piuttosto esposto che però ha fatto sempre trapelare poco della sua sfera amorosa e privata. Oggi, in inedito le prime confidenze che Paolo Fox ha fatto al presentatore durante la trasmissione.

Paolo Fox è impegnato?

«Se ora sono innamorato? In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower.» Così Paolo Fox a colloquio con Sottile. Dunque l’astrologo è solo soletto, non c’è nessuno al suo fianco. Gli basta l’amore degli amici a quattro zampe. Al momento ne ha tre: Hobbit, Quacker e Rio.

Un amore grande che lo accompagna da sempre

Un amore che lo accompagna da sempre: «Da bambino ero tanto caruccio, buono, ho avuto molto fortuna negli anni ’80, vestivo di bianco ed era già scritto nelle stelle. Avevo un orsacchiotto che come tutti i bimbi ho distrutto strada facendo, questo amore comunque mi ha dato tanto perché sono passato a gatti e cani. Ho grande passione per gli animali.» Dunque Paolo Fox al momento non sarebbe impegnato, ma ha comunque il cuore colmo d'amore.

