Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 28 settembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

ARIETE. La Luna non è opposta e questo vi permette di potervi lasciare andare in amore e iniziare una fase di recupero. Anche Giove è dalla vostra parte, questo aiuta i progetti sul lavoro.

TORO. La Luna è opposta e in amore c’è un po’ di confusione. Cercate di mantenere la calma e la serenità sul lavoro, almeno fino alla fine del mese.

GEMELLI. Il mese di ottobre sarà di passione, lasciatevi andare. Sul lavoro avete bisogno di fare una scelta, cercate però di ascoltare i consigli di chi vi sta intorno.

CANCRO. Cercate di non essere frettolosi e rabbiosi in amore ma anche su lavoto. La rabbia non vi farà risolvere nulla, la miglior amica resta la calma.

LEONE. La Luna è dissonante nella mattinata di oggi, per questo mantenete la calma in amore e cercate di parlare di più. Sul lavoro, non ti innervosire, inizierete a recuperare dal 30 settembre.

VERGINE. Le cose in amore procedono molto bene, soprattutto con i nati nel segno dello Scorpione. Sul lavoro, cercate di pensare al futuro e di fare qualcosa in più.

BILANCIA. Nella giornata di oggi lasciatevi andare in aore e riuscirete a trovare il giusto riferimento. Sul lavoro, occhio alle spese: avete bisogno di ritrovare il giusto equilibrio.

SCORPIONE. La Luna è dalla vostra parte, quindi l’amore promette bene. Cercate di recuperare serenità in amore e iniziate un nuovo progetto.

SAGITTARIO. State vivendo una fase di successo in amore, anche per quanto riguarda il lavoro le stelle sono dalla vostra parte soprattutto se avete in mente di iniziare un nuovo progetto.

CAPRICORNO. L'amore procede a gonfie vele nella giornata di oggi, ma cercate di non tornare al passato. Abbiate pazienza sul lavoro, dal 2023 tutto sarà più facile.

ACQUARIO. Tra qualche giorno Venere torna dalla tua parte, lasciatevi andare in amore. Chi vuole cambiare sul lavoro può farlo, questo è il momento di mettersi in gioco.

PESCI. In amore piano piano si riparte e si supera la crisi. Sul lavoro, progetti da varare, anche se risentite di un po' di agitazione.

