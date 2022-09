Totti, Alex Nuccetelli replica a Ilary Blasi: «Al posto di ringraziarmi mi diffida? Io ho molto altro da dire»

Alex Nuccetelli risponde ad Ilary Blasi dopo l'ammonimento dei legali. Sulla separazione tra la conduttrice e Francesco Totti molto si è detto e ipotizzato nel corso di questa estate e chi è spesso intervenuto è stato proprio Nuccetelli, l'amico pr della coppia che li avrebbe fatti conoscere ma che ora pare abbia superato il limite. Dopo le recenti dichiarazioni i legali di Ilary hanno annuciato provvedimenti, ma lui ha replicato.

«Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita», ha spiegato Nuccetelli su Instagram, dopo aver ripetuto più volte che l'unione tra la conduttrice e il calcatore sarebbe nata solo grazie a lui, «E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi», ha insinuato aggiungendo: «Le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset».

Pare quindi che la tanto decantata amicizia non sia stata poi così forte, come spiegato più volte dallo stesso pr che pare covi molto rancore, come si evince dalle sue parole: «Forse mi confonde con il marito, però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!». Nuccetelli pare avere proprio il dente avvelenato con Ilary, tanto che in un altro post ha poi messo una sua foto con la Blasi scrivendo: «Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi “Aoo’ Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di Trevi!!", invece mi diffida, la riconoscenza quando l'animo è povero si trasforma in odio». Anche gli hastag che ha scritto sottolineano un certo risentimento: "gratitudine", "povertà".

Alex avrebbe rivelato dettagli intimi della coppia, momenti della loro vita sessuale, avrebbe parlato dei tradimenti della conduttrice, ha spiegato che Ilary starebbe con un dirigente di Mediaset, rivelando molti dettagli, veri o presunti, della sua vita privata al punto da spingere la Blasi a dire "basta" e a far intervenire i suoi legali in difesa della sua privacy su cui ha sempre tenuto sin dall'inizio dell'annuncio ufficiale del divorzio da Totti.

