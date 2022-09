«Meghan Markle si credeva la Beyoncé del Regno Unito»: la rivelazione choc

Meghan Markle, la duchessa del Sussex pensava che sarebbe stata "la Beyoncé del Regno Unito" dopo essersi sposata con Harry, ma invece sarebbe stata rapidamente soffocata dai rigidi protocolli della casa reale. Questo è quanto afferma Valentine Low, esperta di reali, nel suo ultimo libro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown".

MEGHAN MARKLE E IL SOGNO DI ESSERE BEYONCE

«Penso che Meghan credesse che sarebbe diventata la Beyoncé del Regno Unito», ha spiegato, non tenendo conto che far parte della famiglia reale non significa solo stare sotto i riflettori ma avere molti obblighi: «Quello che ha scoperto è che c'erano così tante regole così ridicole che non poteva nemmeno fare le cose che poteva fare come individuo privato, il che è difficile». La famiglia reale, dopo la decisione di Harry e Meghan di andare degli Usa, ha dovuto gestire la Megxit in un modo che per la giornalista non è stato però molto competente.

La bomba sarebbe esplosa, secondo la Low, dopo la mancata possibilità di conciliare le velleità da diva di Meghan e il rigido protocollo reale. Ad aggravare il tutto ci sarebbero poi stati i giudizi negativi nei confronti della Markle che l'avrebbero fatta sentire sempre inadeguata.

Meghan avrebbe sempre desiderato visibilità ed essere pagata per questo, al punto che la giornalista rivela che si sarebbe lamentata per non essere stata pagata durante una visita fatta in Australia, dove ha dovuto affrontare un bagno di folla. Pare, inoltre che all'inizio della loro relazione, l'ex attrice abbia detto a Harry che lo avrebbe scaricato se non avesse detto alla stampa che si stavano frequentando, facendo "impazzire" così il principe.

