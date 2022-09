Bianca Atzei incinta, il messaggio commovente: «Sei il desiderio più potente della mia vita»

di Angela Casano

Bianca Atzei, mamma innamorata. La cantante, in attesa del primo figlio con il compagno Stefano Corti, ha mostrato sui social alcune foto con il pancione scrivendo a corredo un toccante messaggio dedicato al figlio in arrivo. L'artista milanese è incinta e non potrebbe essere più felice di così.

Cosa ha scritto

«Oggi mi sono svegliata così. Mi sentivo più pesantina, mi son guardata allo specchio e ho visto che panciotto è diventato/a pancione bello/a… E crescerai, cresceremo ancora… insieme», il pancione diventa sempre più evidente e Bianca Atzei ha voluto celebrare il cambiamento delle sue forme fisiche scattandosi delle foto davanti allo specchio. La cantante ha indossato un maglione nero crop e un tanga zebrato. Lasciando in mostra il tatuaggio sulla coscia destra e la rotondità della pancia.



«Ti sento dentro di me, ogni giorno sempre più forte. Ti immagino e ti sogno come quando ancora esistevi solo nel mio cuore e nei miei pensieri. Scoprirai che sei stato/a il desiderio più potente della mia vita. Scoprirai che io e papà ti abbiamo voluto/a immensamente e non ci siamo mai fermati davanti agli ostacoli e la speranza ci ha uniti ancora di più», ha scritto l'artista, dedicando questa dolce lettera al nascituro, che ha fatto commuovere tutti i follower. Tra i vari commenti, risalta quello del compagno Stefano Corti che scrive: «Non vedo l'ora di spupazzarvi».

Poi Atzei ha concluso così: «E scoprirai che grazie a te,esiste un amore che si è trasformato in qualcosa di più magico e forte tra me e il tuo papà».

«Sento una felicità immensa e questo mi dà un'energia incredibile», aveva raccontato la cantante ai suoi follower. Da quando ha scoperto di essere incita, Bianca non ha perso occasione di celebrare la gravidanza. E sarà così anche quando darà alla luce il bebè, momento che Atzei e il compagno Corti attendono con tanta gioia e positività.

