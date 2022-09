Oroscopo autunno 2022: i segni più sfortunati

Oroscopo autunno: che cosa hanno in serbo le stelle per noi? Lo scopriamo dando un’occhiata alle previsioni degli astri segno per segno. La stagione autunnale ormai è arrivata. I primi freddi, le giornate sempre più brevi e la notte che incombe. Non solo sulle nostre teste ma anche nei nostri cuori. D’altronde dopo l’estate è normale sentirsi un po’ più scarichi emotivamente.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> QUALI SONO I SEGNI ZODIACALI PIÙ BRAVI A LETTO? CI SIETE ANCHE VOI?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA