«Laura Cremaschi ha lasciato Alessandro Moggi»: ecco cosa è successo

di Bianca Amsel

Laura Cremaschi e Alessandro Moggi si sarebbero lasciati. Lei volto storico di Avanti Un Altro, lui procuratore sportivo, si sono conosciuti circa un anno fa, tutto sembrava andare per il meglio poi le prime indiscrezioni sulla rottura. A darne la notizia Pipol Gossip, informato da una persona molto vicina alla coppia.

Le prime indiscrezioni

Ieri Laura ha festeggiato il suo compleanno, magari l’assenza di Moggi alla festa avrà fatto scattare la curiosità di alcuni. Tra i due c’erano circa quindici anni di differenza, ma non hanno frenato la voglia di conoscersi e stare insieme. Le prime voci su di loro a marzo scorso, quando Chi Magazine aveva parlato di un viaggio romantico alle Maldive. Alessandro, figlio di Luciano Moggi, è anche l’ex fidanzato di Raffaella Fico, motivo per cui la notizia dell’avvicinamento alla Cremaschi aveva fatto ancora più scalpore.

Com'è andata

Come riporta Pipol Gossip: «A troncare la storia è stata lei. I due erano stati più volte paparazzati tra baci e carezze. Purtroppo oggi la coppia ha chiuso definitivamente le porte a un futuro insieme». Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno spinto Laura Cremaschi a porre fine alla relazione con Moggi, ma è certo che tra loro qualcosa si è incrinato. Sempre nella notizia del giorno si dice che non ci sarebbe possibilità di recuperare il rapporto: l'amore tra i due sarebbe svanito per sempre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 17:54

