Paolo Ciavarro, la proposta di matrimonio (inaspettata) a Clizia Incorvaia: il ruolo del figlio e la reazione di lei

di Cristina Siciliano

Il 2024 è appena iniziato e nell'aria si sente già profumo di fiori d'arancio. Ed infatti, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto convoleranno a nozze. In occasione della notte di Sansilvestro, l'ex gieffino ha sorpreso Clizia con una proposta di matrimonio di cui è stato partecipe il primo figlio della coppia che ha consegnato l'anello alla mamma. L'annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram di Clizia con foto e video in cui è bene in mostra l'anello.

Clizia Incorvaia su Instagram

«Cuore a mille - ha scritto Micol Incorvaia a corredo del post Instagram -.

Per il momento entrambi non hanno ancora svelato la data delle nozze ma a giudicare dalla proposta di matrimonio probabilmente il matrimonio si celebrerà nel 2024. Ma ancora nessuna notizia sicura in merito alla data. I preparativi però procedono a vele spiegate e l'influencer ha già scelto l'abito da sposa. Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che ha pubblicato Clizia su Instagram. «Che emozione ragazzi, è bello il vostro amore. Davvero», ha scritto una follower. E ancora: «Siete proprio l'amore. Questo è il sogno di tutte le donne: un uomo di vecchio stampo bello, giovane e innamoratissimo della sua compagna».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 19:37

