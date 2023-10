Eleonora Giorgi, la rivelazione in tv: «Ciavarro si è isolato, ma tornerei con lui...»

di Redazione Web

Eleonora Giorgi è stata ospite della trasmissione "La volta buona", condotto da Caterina Balivo, dove ha parlato del suo rapporto con l'ex marito Massimo Ciavarro. I due si sono sposati nel 1993 e tre anni dopo hanno deciso di separarsi, ma dal loro amore è nato Paolo Ciavarro. Il figlio è da poco diventato papà di Gabriele, avuto insieme alla compagna e presto moglie Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi si è confidata con Caterina sull'ex marito e rivelando se c'è la possibilità di tornare con lui in un futuro. Andiamo a leggere che cosa ha detto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il dramma dell'aborto prima dell'arrivo di Gabriele

Clizia Incorvaia, la dedica speciale per il compleanno di Eleonora Giorgi: «Auguri suocera iconica»

Eleonora Giorgi si confessa

«Non lo sento mai è un uomo strano. Eleonora Giorgi a Caterina Balivo- Col tempo ho imparato ad accogliere gli altri anche se sono diversi da me. Non lo fanno apposta le persone a essere diverse, non si è colpevoli della diversità. Bisogna imparare ad accogliere gli altri e sospendere il giudizio. Ci tornerei. Se lui si ravvedesse rispetto a questo isolamento e avesse voglia di avere un'amicizia profonda, una complicità e un senso della famiglia, gli sarei accanto in tutti i modi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA