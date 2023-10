Eleonora Giorgi compie 70 anni: «Sono i nuovi 50. Ritocchini? Ho fatto solo...»

di Redazione web

Eleonora Giorgi compie 70 anni e nel giorno del suo compleanno ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata, alla sua carriera, tirando un po' le fila di ciò che ha vissuto. Neo nonna del piccolo Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Eleonora è innamoratissima del "principino" e tutte le attenzioni sono dedicate a lui. Il suo arrivo è stato uno dei momenti più importanti della sua vita e nella lunga intervista rilasciata a RaiRadio 1 ha raccontato come sta vivendo il traguardo dei 70 anni.

Andiamo a leggere cosa ha detto Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi a Verissimo: «Ho dedicato la vita agli uomini, ora basta. Non voglio toyboy, sono sana di mente»

Eleonora Giorgi: Dissi no a Jack Nicholson, lui mi rispose: "Non mi interessi. Voglio solo fare sesso"»

Un traguardo molto importante quello celebrato da Eleonora Giorgi, i 70 anni. Durante un'intervista ha dichiarato di non essere più interessata al tempo che scorre: «A quest'età non me ne frega più niente delle cose inutili, penso solo a quello a cui tengo veramente. Quanti anni mi sento? Io me ne sono sempre sentiti 13 o 14. Per dire, io ero amica di Oriana Fallaci, una donna che più impegnativa non si può. Anche con lei mi sentivo un' adolescente candida. I 70 sono i nuovi 50, almeno se stai bene di salute».

L'attrice e produttrice si è anche molto aperta sui ritocchini estetici e ha rivelato: «Operazioni chirurgiche? Ho fatto solo uno di quei lifting che non ti cambia tanto, che ti mette solo un pò in ordine».

