Paola Turani: «Complimenti? In Italia facciamo fatica a farli perché siamo timidi o ci facciamo i ca**i nostri?»

di Redazione Web

Paola Turani, influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram stories ha esposto un attegiamento che, secondo lei, viene spesso mascherato in Italia: la difficoltà nel fare un complimento a una persona.

Tutti in effetti, amiamo essere complimentati anche se cerchiamo di non darlo a vedere. Quando qualcuno apprezza in noi un dettaglio o una caratteristica del nostro aspetto fisico o della nostra personalità è inevitabile che ci provochi gioia.

Paola Turani ha infatti esplicitamente affermato: «Qui in Italia facciamo proprio fatica a fare dei complimenti a una persona che non si conosce. Mentre in America, mi è capitato di sentire e ricereve i complimenti da una persona con tanta naturalezza».

Paola Turani mostra figlio in bici e viene travolta dalle polemiche, ma ammette

Paola Turani toglie il follow a un'influencer (ma non fa il nome)

Riuscire a fare dei complimenti aumenta l'autostima dell'altro e fa anche sorridere, soprattutto quando l'altro non è d'accordo con il complimento che ha ricevuto. Ma la difficoltà più grande è nel riuscire a fare un complimento spontaneamente. Infatti, a sottolinearlo è proprio la Turani: «Qui in Italia è difficile che succeda, perché siamo timidi? Perché ci facciamo i ca**i nostri? Perché pensiamo di essere pazzi se facciamo un complimento a chi non conosciamo per strada?».

E poi, ha aggiunto la modella: «Io faccio spesso i complimenti alle persone. Anche sui social lascio spesso commenti di apprezzamento sotto ai post o alle direct».

«Alcune volte mi trattengo perché potrei risultare stalker di qualcuno. Se fosse per me intaserei direct di commenti, opinini, cuori, etc», ha concluso la modella.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA