Paola Turani toglie il follow a un'influencer (ma non fa il nome): «Ecco cos'ha fatto con il suo bambino»

Paola Turani, modella e influencer, da pochi mesi ha partorito il suo primo figlio, Enea, nato dopo anni e anni di tentativi, come lei stessa ha raccontato. Nelle ultime ore, la Turani ha rivelato nelle sue Instagram Stories di aver smesso di seguire una influencer «non italiana ma molto conosciuta».

«Recentemente questa blogger ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto - dice Paola - Ha fatto un errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato addirittura un video». E poi ha aggiunto: «Quando gli altri fanno delle c****e, io che osservo posso accettarlo una volta, l'altra no».

Le parole di Paola Turani su Instagram

Può succedere come un fulmine a ciel sereno: da un giorno all’altro si può sentire il bisogno di non seguire più una persona su Instagram. I motivi possono essere vari: l'incompatibilità più di tutti. La Turani spiega: «Quando penso delle cose negative su una persona non mi piace "commentare". Per questo motivo ho scelto di togliere il "segui" da Instagram». Poi ha aggiunto: «Bisogna avere un minimo di testa e un briciolo di responsabilità nella propria vita. C'è un limite a tutto, soprattutto se una situazione può essere pericolosa. Per me questa è pura follia!. E così ho tratto le mie conclusioni».

