Paola Turani è diventata mamma: la prima foto col piccolo Enea Francesco. «Sono già innamorata»

Paola Turani è diventata mamma. L'influencer che aveva fatto parlare molto di sé con la sua gravidanza, per aver spiegato il difficile percorso dall'infertilità all'aspettare un figlio, ha finalmente stretto tra le braccia il suo bambino e lo ha comunicato ai followers proprio con un post su Instagram.

«8 ottobre 2021 Questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! io sono già perdutamente innamorata di lui», ha scritto Paola mostrando una foro di lei e il marito mentre abbracciano il neonato. Sulla sua gravidanza ultimamente si era molto ironizzato, visto che sembrava non nascere mai e la stessa Turani aveva postato un video divertente proprio sulla lunga attesa del bimbo che finalmente ora può stringere tra le braccia.

Paola, nel dare la notizia del bimbo in arrivo, aveva voluto svelare il suo percorso verso la maternità che non è stato affatto facile. Dopo aver provato per anni ad avere un figlio aveva intrapreso il percorso di fecondazione assistita, ma proprio il mese prima di iniziare ha scoperto di essere incinta. Da quel momento la gioia travolgente che ha voluto condividere passo passo con i suoi followers fino a oggi.

