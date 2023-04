Paola Turani, brufoli sulla fronte: «Colpa del fegato?». Dieta, reni e digestione: le risposte dei fan

di Redazione Web

Paola Turani, influencer bergamasca e modella, nelle sue ultime Instagram stories ha esposto una sua preoccupazione: i brufoli sotto pelle sulla fronte. Perchè sì, non sono solo gli adolescenti a dover combattere con i brufoli e bollicine. Infatti, Paola Turani ha esplicitamente affermato: «Mi sono usciti alcuni brufoli sotto pelle in fronte. Ho letto che quando escono in fronte dovrebbe essere qualcosa legato al fegato malfunzionante».

Naturalmente non si tratta di una regola universale perché la tipologia di pelle, lo stile di vita e la dieta sono tutti fattori da tenere in considerazione. A questo proposito è importante chiedere il parere dell'esperto.

Poi, la Turani ha aggiunto: «Ho letto che quando i brufoli escono nella parte inferiore del mento dovrebbe essere qualcosa legato agli ormoni. Confermate?», ha chiesto la Turani ai suoi fan.

Una fan, ha poi risposto alle sue Instagram stories ritenendo che i brufoli sulla fronte corrispondano ai reni e alla digestione.

