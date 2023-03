Paola Turani: «Il seno piccolo non è mai stato un problema anche se dopo la gravidanza si sono svuotate. Forse in futuro lo rifarò»

di Redazione Web

Paola Turani, influencer bergamasca e modella, fin dall'inizio della sua gravidanza ha sempre condiviso con i propri follower gli stati emotivi vissuti a seguito della variazione di peso.

La modella, dopo la nascita del figlio, avuto dal marito Riccardo Serpella, ha rivelato di essersi goduta le sue forme più morbide.

Nelle ultime ore la Turani ha risposto a un box di domande nelle sue Instagram Stories. «Post gravidanza mi sono goduta le mie forme più morbide. Ora sto lavorando sulla tonicità che avevo perso, soprattutto dell'addome». E poi ha aggiunto: «Il seno piccolo non è mai stato un problema, anche se devo ammettere che si sono svuotate». «Forse in futuro lo rifarò? Non lo escludo», ha ammesso l'influencer.

Paola Turani è tra le influencer italiane più amate e seguite da anni. Anche perché sui social ha sempre voluto condividere tutte le difficoltà incontrate nei vari ambiti della sua vita.

La modella ha rivelato che il suo corpo, come quello di tutte le donne in gravidanza, è cambiato. E nonostante le difficoltà nel "riconoscersi" ha sempre cercato di lanciare un messaggio positivo alle sue follower. Oggi, a distanza di tempo, continua a fare la stessa cosa.

«Non ho mai avuto grosse paranoie. In passato però ho stressato troppo il mio corpo per raggiugere una magrezza (dettata dai canoni della moda) che però non mi apparteneva». Poi ha aggiunto: «Stavo davvero chiedendo troppo al mio corpo. Però, l'ho capito in tempo e ho iniziato a curarlo. Ora mi sento bene!!».

La modella, poi, avrebbe sfiorato l'idea di rifarsi il seno. «Non lo escludo. Vedremo!», ha concluso.

