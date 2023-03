Paola Turani, lo sfogo contro la nota influencer: «Quando ho visto cosa ha fatto con il suo bambino mi si è fermato il cuore»

di Redazione Web

Paola Turani a cuore aperto sui social. La modella e influencer bergamasca ha chiesto ai follower un parere su quanto accaduto con una nota influencer. Paola, mamma di Enea, ha raccontato che recentemente ha dovuto smettere di seguire la nota influencer «non italiana ma molto conosciuta» per alcune pubblicazioni che l'hanno lasciata senza parole e che non le sono per nulla piaciute. Di cosa si tratta?

Paola Turani, le storie su Instagram

«La blogger - ha detto Paola Turani sulle Instagram stories - ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto. Ha fatto un errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato un video come se le foto non fossero abbastanza... Quando l'ho vista mi si è fermato il cuore. Non ho voluto commentare perché non la seguo, ma ho smesso di seguirla e fine», ha raccontato l'influencer.

E ancora: «È vero che non siamo noi a dirti cosa devi fare e cosa non devi fare, ma se ti seguono tante persone un minimo di responsabilità devi avercela. Bisogna avere un minimo di testa e un briciolo di responsabilità nella propria vita. C'è un limite a tutto, soprattutto se una situazione può essere pericolosa. Per me questa è pura follia!. E così ho tratto le mie conclusioni».

Ha concluso così Paola Turani lasciando però un velo di mistero sulla questione non svelando nessun nome o nessun riferimento particolare sulla nota influencer, solo che la ragazza non è italiana ma è «molto conosciuta».

