Pamela Prati e il mistero delle nozze, ogni dieci anni un finto matrimonio: ecco gli sposi

Continua il mistero delle nozze dicon Marco (detto Mark) Caltagirone. Da quando la showgirl ha annunciato di essersi sposata civilmente e di essere in procinto di celebrare ilin chiesa, sono nati interrogativi e dubbi sulle sue dichiarazioni, sulla reale esistenza del fantomatico e misterioso imprenditore e sulla presenza, parola di Prati, di due bambini in affido.Tutti gli interrogativi comunque verranno forse risolti durante la puntata di “Verissimo” in cui scorreranno le foto delle celebrazioni e Silvia Toffanin, che si è aggiudicata l’esclusiva, potrà intervistare Pamela.Questo della Prati però non è il primo annuncio di nozze, dato che se ne contano altri due. Come riporta “Dagospia” infatti nel 2009 al settimanale "Diva e Donna", diretto ai tempi da Silvana Giacobini, Pamela aveva fatto sapere di essersi sposata con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian Jabir. Nozze che poi in realtà non sono mai state celebrate. Nel 1999, dieci anni prima, la Prati invece aveva conquistato la copertina di “Gente” assieme a Max Bertolani con il titolo: “Mi sposo”. L’unico impedimento? I due dovevano ancora fare la cresima…