Pamela Prati e il matrimonio, colpo di scena di Simona Ventura: «Dovevo farle da testimone»

Ultimo aggiornamento: 16:34

Sul, vero o meno che sia, diormai ci si potrebbe scrivere un libro. Da quando Pamela infatti ha improvvisamente annunciato di essere sul punto di andare all’altare con il costruttore Marco, noto come Mark, Caltagirone, titolare della Mark Caltagirone holding sono iniziate le “indagini” sul caso che hanno sollevato noti e vari dubbi sulla veridicità del racconto. A inserirsi nella telenovela arriva peròcon un dettaglio che sembra invece confermare la versione della Prati.Simona è prossima a tornata in Rai con il talent “The voice of Italy” e si è recata a Storie italiane nelle vesti di ospite. Oltre che parlare del suo prossimo impegnio, la conduttrice ha fatto un cenno alle nozze della Prati dove non solo è stata invitata, ma sarebbe dovuta essere testimone della sposa: “Mi ha chiamata, mi ha invitata – ha fatto sapere la Ventura - Inoltre, mi è stata fatta una richiesta da Pamela, quella di farle da testimone. Ma ho rifiutato, ho "The Voice" e le ho detto: “Non posso, ma mi organizzo per venirti a festeggiare”. Vedremo anche la Ventura quindi fra le foto delle nozze che “Verissimo” mostrerà in esclusiva, con Pamela Prati ospite in studio pronta a rispondere alle domande della padrona di casa, Silvia Toffanin.