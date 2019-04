Game of Thrones, uno dei castelli della serie in vendita: ecco dove si trova e quanto costa

Notre-Dame, il miliardario Pinault marito di Salma Hayek dona 100 milioni di euro per la ricostruzione

Una notizia che farà impazzire i fan più facoltosi di Game of Thrones. Avete mai sognato di abitare in una delle location della fortunata serie tv? Da oggi è possibile. Uno deiutilizzati per le riprese, infatti, è ufficialmente, ad un prezzo relativamente basso: ecco dove si trova e quanto costa.Ilin vendita è quello di, situato nei pressi di Markethill, città dell'Irlanda del Nord, ed è stato costruito nella seconda metà del XIX secolo per volere del conte Archibald Acheso, che qui visse fino al 1921. Per i fan di Game of Thrones, tuttavia, si tratta del, ovvero la residenza della, dove Catelyn, la moglie di Eddard (Ned) Stark, è cresciuta durante l'infanzia. L'edificio è stato restaurato nel 2006, ancora prima dell'inizio delle riprese, ma la sua storia, seppur non antichissima, è molto particolare.Dopo essere stato la residenza del conte di Gosford, ildurante la Seconda guerra mondiale fu utilizzato come alloggio di alcune truppe e come centro di detenzione per prigionieri di guerra. Dopo la guerra, il castello fu venduto al Ministero dell'Agricoltura irlandese, che qui aveva anche allestito un parco naturale nei dintorni. Da qualche decennio, invece, gran parte del castello è stato utilizzato come hotel, ricevendo le visite di tanti turisti, aumentate esponenzialmente da quando va in onda Game of Thrones. Come riporta anche La Informacion , ora gran parte delè stata messa in: dalla ristrutturazione del 2006, l'edificio può vantare 23 mini-appartamenti di lusso, pur conservando ingressi e altre stanze identici a come erano al momento della sua costruzione. Ora, una parte del castello di 3500 metri quadri (più un giardino) è ufficialmente in vendita al prezzo di(poco meno di 600mila euro). Un prezzo proibitivo per molti, ma non per tutti: molto probabilmente, qualche facoltoso fan di Game of Thrones ci starà già facendo un pensierino.