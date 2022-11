Onlyfans, Donna D'Errico (ex star di Baywatch) in lingerie underboob: a 54 anni osa con il set intimo di raso

di Redazione web

Donna D'Errico, l'ex star di Baywatch diventata modella di OnlyFans ha condiviso con i suoi follower degli scatti che hanno infiammato i social: ha messo in mostra il fisico tonico e asciutto avvolto da un set intimo di raso e in tema natalizio. A 54 anni Donna ha preso la decisione di creare un profilo sulla piattaforma dei contenuti erotici, riscuotendo tanto successo.

Le foto su Instagram

L'ex star volto protagonista degli anni 90' con un set intimo composto da reggiseno e slip di raso ha stupito ancora una volta i suoi fan, che non hanno potuto fare a meno di scatenarsi nei commenti: «Grazie, questo è il mio regalo di Natale», ha scritto un utente. «La tua bellezza non ha età», ha scritto qualcun altro, sottolineando che l'ex attrice sia in splendida forma a 54 anni.

Donna D'Errico si è recentemente unita alla community di Onlyfans, scatenando le critiche sui social: molti utenti le hanno consigliato, infatti, di ritirarsi e pensare a un altro tipo di carriera perché «troppo vecchia per posare mezza nuda». Lei ha replicato dicendo che continuerà a farlo perché «mi sento sexy e sto bene con me stessa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 16:09

