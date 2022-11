Onlyfans, si fa pagare per dare consigli sui regali per le mogli: «Basta creme, compratele un vibratore»

Sara Blake Cheek è tra le modelle di OnlyFans più apprezzate al mondo. È stata tra le prime e raccontare il successo avuto grazie alla piattaforma ed è finita anche sulla copertina di Playboy. Adesso i suoi follower le chiedono consigli (a pagamento) per fare il regalo di Natale giusto alle mogli.

Come guadagna Sara Blake Cheeck

La 31enne è ex proprietaria di un salone di bellezza, fallito a causa della pandemia. Dopo aver rischiato di finire sul lastrico, ha trovato il successo con OnlyFans. Recentemente era balzata alle cronache per essere stata cacciata da scuola dei figli perché «troppo sexy». Adesso, in un'intervista al Daily Star, ha raccontato l'ultimo segreto per fare soldi: «Ho pubblicato un post nel quale dicevo che a Natale le donne non vogliono set di lozioni per il corpo. Così mi sono ritrovata invasa di messaggi di persone che chiedevano consigli su cosa regalare alle compagne», ha detto Sara Blake Cheeck, diventata milionaria grazie alla notorietà ottenuta da Playboy. Si fa chiamare "Aiutante birichina di Babbo Natale".

«Mi pagano come personal shopper. Mi dicono tutti i dettagli su ciò che piace alle loro donne e a cui sono interessate e io vado a fare shopping per loro». I regali consigliati sono certamente originali: «Dico ai miei ragazzi, comprale un vibratore telecomandato che puoi controllare. Oppure compra la tua lingerie preferita che vuoi vedere su di lei». Il futuro è anche questo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 22:43

