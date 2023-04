Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi, amore a gonfie vele: le dolci dediche social

di Redazione web gossip

Una nuova vita per la modella croata Nina Moric fatta di rinascita, arte, amore. Dopo che il settimanale “Chi” ha svelato il suo nuovo compagno Daniele Radini Tedeschi, pubblicando una settimana fa le foto dei due che passeggiavano felici, mano nella mano, per via Montenapoleone a Milano sembra che la vita sentimentale di Nina abbia preso un corso lontano da scandali e polemiche.

Ad unirli forse l’amore per l’arte, lui affermato intellettuale, critico d’arte, e lei negli ultimi tempi, lontana dai riflettori televisivi, ha coltivato la passione per la pittura con una mostra a Bergamo, occasione di incontro del figlio Carlos dopo tre anni di silenzio e distanza.

Cambio vita anche per Fabrizio Corona

Anche Fabrizio Corona sembrerebbe voltare pagina scendendo in politica con la candidatura al Consiglio Comunale di Catania nella lista del Movimento Popolare catanese, al fianco dell’avvocato Giuseppe Lipera. Per l’ex re dei paparazzi si preannuncerebbe forse un posto da Assessore ai Servizi Sociali.

Chi è Daniele Radini Tedeschi

Daniele Radini Tedeschi, di origini nobiliari piacentine, conte per l’esattezza, è un intellettuale nonché autorevole critico e storico dell'arte romano, noto al mondo accademico per i vari premi e riconoscimenti di cui è stato insignito. Esordisce in tv all’età di 6 anni, nel lontano 93’, al programma “Scommettiamo Che?”, allora condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, strabiliando i telespettatori per riconoscere titolo e autore di migliaia di opere d’arte. Oggi ha 36 anni e vanta numerose pubblicazioni e incarichi importanti in esposizioni prestigiose, tra cui la Biennale di Venezia. È spesso ospite su Raiuno nel programma “Applausi” di Gigi Marzullo e tra le sue ultime esperienze televisive è stato opinionista a "Vieni da me", condotto, sempre su Raiuno, da Caterina Balivo dove proverbiale è diventato il suo scontro con Alba Parietti: “Più che Alba sei un tramonto”.

Un nuovo inizio per Nina, le dolci dediche al suo amato su Instagram

A proposito degli uomini, circa un anno fa, la Moric aveva detto ai microfoni di “Verissimo” di Silvia Toffanin: "E' meglio che stiano lontano da me" e nel programma “Belve” di Francesca Fagnani sosteneva di essere “Una persona da non frequentare”.

Poi è arrivato Daniele Radini Tedeschi a farla ricredere. Nelle storie Instagram di ieri e oggi l’amore per Daniele va a colmare quel senso di solitudine che lei stessa in passato aveva dichiarato. E così dopo una foto tra le fiamme che immortala i volti dei due innamorati, l’uno accanto all’altro, si legge, scorrendo le storie, una dolce poesia dedicata a Radini Tedeschi: “Ovunque sono andata ho perso la mia strada fino a te. E in te ho trovato tutta la strada per tornare da me” e ancora: “Nel frattempo mi sono persa e trovata mille volte prima che ci incontrassimo di nuovo nei sogni”. Lui la condivide nelle sue storie e la favola è servita.

