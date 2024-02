Masterchef, Niccolò eliminato e la (dolce) dedica alla fidanzata: «Sarà per sempre Riso Ludi»

di Alessia Di Fiore

A pochi giorni dall'eliminazione da Masterchef, il giovane cuoco, Niccolò Califano, ha scritto un messaggio sui social in cui condivide alcune riflessioni sulla sua esperienza in televisione, poi dedica un pensiero alla fidanzata. «A volte le cose non vanno come te le immagini. Ho iniziato il mio percorso con un piatto dedicato alla mia ragazza e al suo sorriso… Giuro che è una cosa impagabile. Non mi pentirò mai di quel piatto anche se le cose sono andate diversamente. Quel piatto l'ho fatto mio, ma sarà per sempre dedicato a te».

Per conquistarsi il grembiule e l'ammissione al programma, Niccolò aveva portato in gara un piatto dedicato alla sua fidanzata Ludovica e che aveva denominato "riso ludi".

«Questo riso è dedicato alla mia ragazza Ludovica, a me piace far ridere le persone e lei la prima volta che l'ha assaggiato ha sorriso.

Su Inatagram Niccolò torna a parlare di quel piatto, e scrive: «Certe decisioni vanno prese con la testa e non col cuore ma ringrazierò sempre di avere un cuore per aver vissuto quelle emozioni. Ti ho pensato anche mentre facevo questo piatto e ho vinto, quindi evidentemente quelle emozioni sono riuscito a trasferirle nel piatto. Chef Cannavacciuolo ha ragione quando dice che se si cucina con le emozioni non si sbaglia, e in effetti questa era l'unica prova dove mi sono sentito sicuro di vincere. Non potevo perdere una gara sul romanticismo. Se sono entrato in masterclass è anche grazie al tuo riso… La mia vita ruota tutta intorno al riso e spero che tu possa mantenere sempre il tuo Riso Ludi ❤️. Questa è la mia cucina».

