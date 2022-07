Addio Ivana Trump, come riuscì a conquistare Donald: tutta la sua vita fino alla morte di Rubicondi

Ivana Trump, la ex modella cecoslovacca e prima moglie dell'ex presidente Donald Trump, è morta ieri a 73 anni nella sua casa dell'Upper East Side di Manhattan. Sarebbe stata stroncata da un infarto. È stato proprio The Donald ad annunciarne la scomparsa su Truth Social, la piattaforma mediatica di destra da lui creata dopo aver lasciato la Casa Bianca: «Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!», ha scritto il tycoon.

Ivana aveva sposato Trump in seconde nozze: il primo marito, Alfred Winklmayr, era un maestro di sci che lei avrebbe impalmato per ottenere la cittadinanza dell'Austria e abbandonare la Cecoslovacchia senza una defezione. Si era poi stabilita negli Usa: nel 1977 il matrimonio con Trump. Ivana e Donald erano protagonisti delle elite sociali di New York. A capo del design negli edifici della Trump Corporation, Mrs. Trump aveva cominciato a lavorare accanto al marito in una serie di progetti immobiliari di alto profilo tra cui la costruzione della Trump Tower a Manhattan.

La coppia era rimasta sposata fino al 1990. Tornata single aveva usato il suo acume in affari per una serie di iniziative tra cui una linea di abbigliamento, gioielli e prodotti di bellezza. Nel 1995 aveva sposato l'uomo d'affari italiano Riccardo Mazzucchelli, ma il matrimonio fallì dopo due anni. Celebre poi la love story con un altro italiano, il conte Roffredo Gaetani, morto in un incidente stradale nel 2005. Tra 2008 e 2009, l'ultimo matrimonio con l'attore e modello Rossano Rubicondi.

