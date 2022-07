Morta Ivana Trump, prima moglie di Donald: aveva 73 anni. L'ex presidente Usa: «I figli erano il suo orgoglio» FOTO

Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa Donald. Ladonna d'affari e d ex modella aveva 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso Donald Trump in un messaggio sul suo social Truth Social. Ivana Trump era la madre dei tre figli maggiori dell'ex inquilino della Casa Bianca. La notizia del decesso è stata confermata da fonti della famiglia. «Donald Jr., Ivanka e Eric erano il suo orgoglio e la sua gioia», ha dichiarato il tycoon. Ivana Trump è morta nel suo appartamento di NewYork a Manhattan stroncata - molto probabilmente - da un infarto.

Ivana Trump, con l'ex marito e grande amore Rossano Rubicondi aveva partecipato a “Ballando” come ballerini per una notte

Ivana Trump, chi era l'ex moglie di Donald

Nata in Repubblica Ceca, il suo nome era Ivana Zelníčková. Fotomodella, balzò alle cronache per il suo matrimonio con il magnate dell'edilizia Donald Trump, divenuto successivamente 45º Presidente degli Stati Uniti d'America. I due furono sposati dal 1977 al 1992 e dal loro matrimonio abbero tre figli: Donald jr., Ivanka ed Eric. In precedenza Ivana era convolata a nozze con l'amico austriaco Alfred Winklmayr. Dopo la separazione con Trump, si è risposo altre due volte: nel 1995, con l'imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli, dal 2008 con un altro italiano, Rossano Rubicondi, dal quale infine ha richiesto la separazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 23:05

