Millie Court, l'influencer sirena in mezzo al mare: spunta la foto hot scattata "per errore"

Millie Court, una sirena in mezzo al mare. L'influencer, famosa per aver partecipato a Love Island (reality show britannico) ha pubblicato sui social degli scatti hot, mentre cercava di abbronzarsi prendendo il sole, che non sono passati inosservati ai follower.

Gli scatti hot

La modella ha mostrato ai fan la vacanza di lusso: sole, mare e tanto divertimento. Millie Court si sta godendo la gita in barca insieme agli amici più cari. Nelle foto ha messo in mostra il fisico asciutto e ancora abbronzato con un micro bikini blu elettrico.

Nella carrellata di foto pubblicate sul suo profilo, oltre a mostare il lato B scoperto a tal punto da sfiorare la censura di Instagram, ha suscitato l'ilarità dei follower con l'ultima foto scattata per "errore": Millie, infatti, è stata immortalata mentre cercava di alzarsi in piedi, non riuscendo però nell'impresa, probabilmente per i movimenti bruschi della barca. Per questo motivo, come didasalia ha aggiunto: «Insta vs Reality», per evidenziare la differenza tra gli scatti.

