Micol Olivieri, quanto guadagnava a stagione con "I Cesaroni": «C'erano molti soldi che giravano». Il cachet da capogiro

Vi ricordate il personaggio di Alice Cudicini ne "I Cesaroni"? Nella vita è interpretata da Micol Olivieri, attualmente influencer che di recente ha svelato il suo ingaggio stagione dopo stagione dell'amatissima e seguitissima serie tv di Canale 5.

Il guadagno

Ospite al podcast No Lies, l'ormai ex attrice ha rivelato come avvenivano i pagamenti per ogni stagione de I Cesaroni, spiegando che gli attori veniva dato un anticipo a inizio riprese, uno stipendio mensile e una parte finale del cachet.

«Tanti pensano che fare gli attori significhi avete necessariamente tantissimi soldi. Allora, dieci anni fa c'erano molti soldi che giravano, noi guadagnavamo bene, anche più di 100.000€ a stagione”».

Nel corso del suo racconto Micol ha rivelato che ad oggi gli stipendi sarebbero molto diversi rispetto a prime e che i guadagni sarebbero decisamente più bassi per coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Influencer e Attrice

L'ex attrice ha deciso di dedicarsi ai social, diventando un'influencer a tempo pieno rivelando che quanto questo nuovo lavoro sia decisamente più redditizio che fare l'attrice.

Inotre ha rivelato di non essere molto affine al mondo dello spettacolo e di non tenerci particolarmente a farvi ritorno.

