I Cesaroni, ricordate il bar della Garbatella? In vendita l'attico del palazzo: il prezzo è da capogiro

di Alessia Di Fiore

Come dimenticare l'iconico bar dov'era ambientata la storica fiction tv de "I Cesaroni"? La famosa Garbatella, dove lavoravano i fratelli Giulio e Cesare Cesaroni è uno dei lughi più amati di Roma e negli anni ha suscitato un notevole interesse nel pubblico dopo la messa in onda della serie.

In vendita l'attico sopra il bar

Oggi, l'attico posto al piano di sopra dello storico ber/osteria è stato messo in vendita e ovviamente il prezzo è da capogiro.

Si parla della bellezza di 1.950.000 euro, quasi un prezzo scontato a confronto della cifra di partenza che era di più di 2 milioni di euro. L'attico è al quinto piano ed è dotato di ascensore e ingresso per disabili, possiede 4 camere, due bagni e ben due terrazzi.

Si trova precisamente in via Roberto Dei Nobili, nel cuore del centro storico della Garbatella ma nessuno è riuscito ancora ad accaparrarselo, chissà che non ci riesca un facoltoso fan della fiction...

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA