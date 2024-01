I Cesaroni, in arrivo la nuova stagione. Ma Amendola spaventa tutti: «Dovremmo stare un po' più zitti...»

di Redazione Web

Solo ieri, Antonello Fassari aveva confermato l'inizio delle registrazioni per una nuova stagione dei Cesaroni, la serie cult di Canale 5. Sono passati oltre 10 anni dall'ultimo episodio della serie, eppure la notizia del ritorno dei fratelli Cesaroni e delle loro avventure aveva emozionato i fan che sono rimasti in attesa di una reunion. «A giugno cominciamo a girare alla Garbatella» aveva detto Antonello, che interpreta Cesare Cesaroni (indimenticabile il suo "che amarezza"). Eppure, Claudio Amendola ha voluto mettere un freno all'entusiasmo generale.

Le parole di Claudio Amendola

«La notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane, altrimenti non escono notizie veritiere in toto- ha detto Claudio Amendola ai microfoni di Tag24 -.

Insomma, l'attore che interpreta Giulio Cesaroni ha voluto frenare per evitare l'uscita di notizie false, in attesa di aggiornamenti della serie tanto attesa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 19:32

