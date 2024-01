I Cesaroni, Antonello Fassari conferma la nuova stagione: «A giugno torno alla Garbatella per le riprese»

di Redazione Web

«Che amarezza!»

Bastano due parole per ricordare una delle serie di maggior successo di Mediaset, I Cesaroni che sono pronti a ritornare nelle case degli spettatori con una nuova stagione, a distanza di 10 anni dall'ultima puntata. A dare la conferma del ritorno sul set è stato Antonello Fassari, che nella serie era Cesare Cesaroni, lo zio tirchio che a 50 anni trova l'amore e una figlia.

In una recentissima intervista a Repubblica, l'attore ricorda i suoi anni d'oro e la pausa dopo la fine dei Cesaroni.

Il ritorno dei Cesaroni

Non si sa ancora molto sul ritorno dei Cesaroni, ma le parole di Antonello Fassari nell'intervista con Repubblica hanno confermato la nuova stagione: «Sono contento del ritorno. I Cesaroni sono stati un fenomeno fortissimo.

Sugli anni d'oro della serie tv, Antonello ha dei ricordi contrastanti: «Con Max Tortora ci dicevamo, uno va per strada, si sente come se fosse i Beatles, poi torna a casa e mangia da solo davanti alle piastrelle di maiolica. Una schizofrenia totale. C’è la convinzione, che viene dai social, che la gente di spettacolo sia ricca e felice, che tanta visibilità sia tanto guadagno. Ma non è proprio così. Per niente».

Il ritorno dei Cesaroni non garantisce il ritorno di tutti gli attori protagonisti della serie. Alessandra Mastronardi, Eva nella serie, aveva già declinato l'offerta quest'autunno, quando disse: «Se i Cesaroni dovessero tornare, non ci sarei. Non ha senso riprendere la storia di Eva Cudicini».

