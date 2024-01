Maurizio Mattioli ha sposato Simonetta Benincasa: Enzo Salvi testimone di nozze d'eccezione

di Dajana Mrruku

Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa hanno detto sì.

Non si è mai troppo vecchi per sposarsi o viversi l'amore eterno. Lo sanno bene Maurizio e Simonetta che si sono promessi l'eterno a 74 anni lui e e 70 lei. L'attore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e ha presentato l'allora compagna solo un anno fa, mentre ieri, 14 gennaio, i due hanno compiuto il grande passo.

Il matrimonio di Maurizio e Simonetta

Il matrimonio tra Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa è stato celebrato a Gorga, città in cui l'attore è nato, 74 anni fa. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri anche volti noti come Enzo Salvi, Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari. Enzo in particolare è stato anche il testimone di nozze dell'attore dei Cesaroni.

La coppia ha condiviso alcuni momenti intimi della cerimonia sui propri profili Instagram. Simonetta indossava un abito molto elegante color blu elettrico, mentre Maurizio ha scelto un completo color mezzanotte.

