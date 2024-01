Nuova polemica tra Fedez e gli utenti di X, ma stavolta il rapper potrebbe aver preso uno scivolone non da poco. Un utente tifoso dell'Inter, nickname 'Wazza', ha infatti postato il video di un estratto dell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, in cui erano ospiti David Parenzo e ilGabbrone, in cui Fedez - parlando di un certo "Davidone" - fa vedere quella che afferma sia la sua foto. Ma la realtà era molto diversa.