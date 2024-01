Fedez parla di sesso anale, la telefonata in diretta a Chiara Ferragni: «Amore preparati, stasera non mangio» L'ultima puntata del podcast di Fedez e Davide Marra ha visto come ospiti David Parenzo e IlGabbrone







di Cristina Siciliano «Davide puoi chiedermi il mio parere sul dito in cu*o?». Questa è stata la domanda che Fedez ha posto a Davide Marra durante l'ultimo episodio di Muschio Selvaggio che ha visto come ospiti David Parenzo e IlGabbrone. Una conversazione a quattro sullo sfondo verde prato (anzi, meglio dire verde muschio) dello studio radiofonico che quasi richiama a sé l’autenticità delle chiacchiere da bar tra amici che (finalmente) si ritrovano. Una domanda quella di Fedez, che ha portato i quattro protagonisti dell'episodio di Muschio Selvaggio, ad affrontare il tema e l'argomento del «sesso anale». Fedez a Muschio Selvaggio «Non ho niente in contrario però faccio un esempio - ha sottolineato Fedez -. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA