Micol Olivieri e la polemica Mare Fuori, lei replica così: «Non avete la verità in tasca»

di Alessia Di Fiore

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Micol Olivieri, ex attrice conosciuta per il suo ruolo nell'iconica serie "I Cesaroni", ha espresso la sua opinione sui social in merito alla serie Rai Mare Fuori ricevendo in cambio numerose critiche.

Poche ore fa l'ormai influencer Olivieri è voluta tornare sull'argomento con un video su tiktok: «Per tutti quelli che pensano di avere la verità in mano non è così. La mia non è invidia, io ho scelto di lavorare sui social e sono molto contenta così. Ho espresso semplicememente la mia opinione, Mare Fuori a me non è piaicuto ma a qualcun altro magari sì. Ho visto lo spettacolo a teatro e lì ho percepito un vero messaggio, al contrario della serie tv. Ma ripeto, è solo la mia opinione».

Così risponde Micol agli attacchi dei fan della serie che hanno scambiato il parere personale dell'influencer per invidia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 20:51

