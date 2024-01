Micol Olivieri elimina sui social alcune follower: «Siamo troppo diverse nel valori»

di Cristina Siciliano

Micol Olivieri, nota per il ruolo di Alice Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni, è molto attiva sui social e condivide tanti momenti della sua quotidianità con i suoi follower. Tuttavia, nelle ultime ore, l'ex attrice ha parlato di un tema delicato nelle sue Instagram stories, ossia quello della maternità. Micol ha espresso un suo pensiero in merito a tale argomento specificando che ogni «mamma è individuale» e non esiste un paragone con un'altra.

Le parole di Micol Olivieri

«Nell'ultimo periodo ho ricevuto tantissimi messaggi soprattutto da molte donne - ha spiegato Micol Olivieri nelle sue Instagram stories -. Ho capito di essere diventata meno tollerante, non con chi la pensa diversamente da me ma da chi è ottuso.

L'ex attrice ha aggiunto: «Ho discusso con alcune follower in direct Instagram, però mi rendo conto che sono contenta di fare pulizia, perché alcune follower io non le voglio. Siamo troppo diverse nei valori. Quindi, visto i tempi attuali, alcune cose non posso accettarle. Sarebbe un insulto a tutti i valori che ho e alle tante tematiche che mi stanno a cuore. Se tu mi dici che "una mamma non è brava solo perché decide di fare un concorso di bellezza", mi dispiace ma la pensiamo diversamente».

