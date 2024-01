I Cesaroni, ritorno in tv: la rivelazione di una protagonista, cosa ha detto

di Alessia Di Fiore

I Cesaroni verso un grande ritorno. A parlarne è Elda Alvigini, classe 68, attrice italiana conosciuta soprattutto per aver interpretato Stefania Masetti nella serie tv italiana I Cesaroni. Alla notizia che si sta diffondendo sul ritorno della celebre serie ambientata a Roma, i fan sono andati in delirio è così anche la stampa che si è immediatamente mossa per intervistare gli attori.

Elda Alvigini non è sposata e non ha figli e quando le chiedono cos’ha in comune con il suo personaggio Stefania Masetti, risponde: «Nulla, infatti mi diverto moltissimo a fare la severa. Mi sono ispirata a tutti i peggior professori che ho avuto nella vita e a dir la verità sono una che non ha mai trattato male gli uomini, non ho figli nè marito e non ho mai insegnato.

Di recente è stata intervistata a proposito della nuova stagione dei Cesaroni e l’attrice ha rivelato: «Non so nulla, potrò dirvi qualcosa quando saprò qualcosa anch’io» Afferma la Alvigini. Una cosa però è certa Claudio Amendola, ha confermato la sua presenza e con lui anche Max Tortora.

In forse Matteo Branciamore, Federico Russo e altri “Cesaroni”, ma la speranza è l’ultima a morire. Sicuramente c’è chi spera in un ritorno della Mastronardi, che molto probabilmente non avverrà.

