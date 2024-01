I Cesaroni tornano con una nuova stagione, è ufficiale: ecco quando inizieranno le riprese alla Garbatella

E' ufficiale: "I Cesaroni" tornano ad emozionare e divertire il pubblico italiano con una nuova stagione, la settima. Dopo dieci anni la famiglia allargata è pronta a fare ritorno alla Garbatella dove presto cominceranno le riprese. Non ci sono ancora notizie certe su quando inizia la settima stagione di "I Cesaroni", l'ipotesi più appropriata è che vada in onda nel 2025 dal momento che le riprese cominceranno a giugno 2024. Ancora una volta Roma sarà la città che ospiterà il set di "I Cesaroni".





I Cesaroni e la Garbatella

La Garbatella farà da cornice alla storia dove c’è la famosa bottiglieria, il liceo “Ugo Foscolo” e il bar dove spesso si vedono i ragazzi, al Pigneto, a San Saba, al Prenestino e in altre parti della Capitale. "I Cesaroni" è una fiction italiana prodotta da Publispei per RTI, andata in onda dal 2006 al 2014 con un totale di sei stagioni e 142 episodi.

L’ultimo si è concluso con un colpo di scena fino ad oggi irrisolto dal momento che non è avvenuta una nuova stagione.

L'entrata delle medie e il liceo istituto "Ugo Foscolo" del quartiere è quello della Scuola Comunale dell'Infanzia "La coccinella" e Scuola Elementare Statale "Cesare Battisti", in Piazza Damiano Sauli 1. Secondo quanto riferito dai personaggi, la casa dei Cesaroni è collocata in via Filippo Tolli 2, indirizzo situato nel quartiere della Garbatella ma in realtà è un villino sito in via di Villa Serventi 2, nel quartiere Pigneto. Giulio Cesaroni allena la squadra giovanile di calcio, la Romulana e il campo si trova in via dei Gordiani. L'officina di Walter di cui si parla nella quarta stagione non si trova alla Garbatella ma a San Saba.

