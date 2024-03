Melissa Satta, fuga alle terme dopo la rottura con Berrettini: «Prima o poi dovrai decidere se salvare te stessa o gli altri»

di Dajana Mrruku

Dopo la rottura da Matteo Berrettini, Melissa Satta riparte da se stessa e dal suo benessere fisico e mentale e, ovviamente, dalle amiche che le sono state vicine in un momento così delicato. L'ex velina di Striscia la Notizia e il tennista sono usciti allo scoperto lo scorso anno e solo qualche settimana fa hanno annunciato la fine della loro relazione. Melissa ha dovuto affrontare una vera e propria bufera mediatica, a causa anche delle volgari insinuazioni di tabloid inglesi, come The Daily che l'hanno "sex addict".

La showgirl ha condiviso su Instagram alcune foto della sua fuga di 24ore alle terme con alcune sue amiche e... una frecciatina che potrebbe essere indirizzata proprio al suo ex fidanzato, Matteo Berrettini.

La frecciatina di Melissa Satta

«Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende», ha scritto Melissa Satta in un primo momento sulle sue storie Instagram, per poi affondare il colpo, qualche storia Instagram più in là.

«Prima o poi arrivano i giorni della consapevolezza, in cui dovrai decidere se continuare a salvare gli altri, le cose o le situazioni... oppure lasciarti tutto alle spalle e iniziare a salvare soltanto te stessa», ha scritto Melissa, mandando una frecciatina molto affilata a, molto probabilmente, al suo ex fidanzato Matteo Berrettini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 22:26

