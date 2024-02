Melissa Satta, durissimo sfogo dopo la rottura con Matteo Berrettini: «Violenza psicologica gravissima, ora basta»

di Dajana Mrruku

Melissa Satta e Matteo Berrettini, una relazione giunta al termine dopo un anno intenso di frequentazione. La storia dì'amore è sempre stata molto criticata dai media nazionali e internazionali soprattutto perché il tennista è stato protagonista di una stagione molto sfortunata, a causa di infortuni che non gli hanno permesso di rendere al massimo durante i match stagionali. Parte della stampa ha trovato in Melissa Satta il capro espiatorio perfetto, ma adesso lei non ne può più e ha deciso di rispondere una volta per tutte ai media dopo le parole e insinuazioni molto pesanti nei suoi riguardi.

Lo sfogo di Melissa Satta

«Ancora una volta sono qui a fare un video, dopo un anno.

«Ricordo a tutti che prima di essere un personaggio pubblico sono una donna e una mamma di un bambino di 10 anni che va a scuola, naviga e legge su internet tutto quello che viene postato perché online è difficile limitare i contenuti che arrivano ai nostri figli. Online non c'è rispetto - dice Melissa -, ma ho sempre accettato il gossip, i paparazzi, gli articoli purché siano veritieri e dichiarazioni realmente fatte. Non accetto quando vengono scritte una marea di stronzate. Vi faccio vedere che cosa scrivono e vi rendete conto della gravità di quello che ho letto», l'ex velina ha poi condiviso alcuni titoli di quotidiani online esteri con il termine "sex addict" e altro.

«Sono senza parole e sono scioccata. Non mi spiego il perché, ho sempre cercato di preservare la mia privacy e usare i social nel modo più cairno possibile, m aquesto non viene apprezzato, anzi. Più ti comporti bene e più la gente si diverte a massacrarti. I termini usati e le dichiarazioni false sono gravissime. I miei avvocati stanno raccogliendo tutto quanto. Non mi merito tutto questo, sonno ricorsa a questo perché è oinaccettabile, lo faccio per me, per mio figlio, per tutte le donne che si sono sentite così nella loro vita e per far capire che cosa ho passato io nell'ultimo anno. La violenza psicologica è grave quanto quella fisica», ha concluso Melissa Satta, visibilmente provata da ciò che le è accaduto e stanca della situazione che ha dovuto sopportare per un anno e che la sta soffocando.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA