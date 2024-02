Melissa Satta, frecciatina a Matteo Berrettini: la foto sul campo da tennis e lo (strano) messaggio

di Cristina Siciliano

Dopo le diverse voci che ipotizzavano la fine della relazione tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, ora è ufficiale: il tennista azzurro e la showgirl si sono detti addio. A confermare la rottura è stato proprio lui in una conferenza stampa in diretta streaming. Nessun commento almeno finora, da parte di Melissa Satta che lo scorso 7 febbraio ha festeggiato il compleanno del figlio Maddox e poi è partita per una vacanza sulla neve in concomitanza con San Valentino. Nelle ultime ore la showgirl ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che non è passata inosservata ai suoi follower che hanno subito ipotizzato ad un messaggio diretto al tennista.

Melissa Satta su Instagram

Melissa Satta in una delle sue Instagram stories ha pubblicato una foto di lei su un campo da tennis e mostra ai suoi follower una racchetta mentre è seduta con le gambe allungate e le scarpe appoggiate sulla terra rossa.

Probabilmente sì o forse...no. Nessuna ufficiale dichiarazione in merito è stata lasciata da Melissa Satta, per ora solo piccoli indizi social.

