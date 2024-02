Cecilia Rodriguez punta su Diodato: «All’Ariston esperienza incredibile»

di Cristina Siciliano

La febbre del Festival di Sanremo 2024 diventa via via più alta. La kermesse musicale riesce a regalare ogni anno al pubblico italiano cinque nottate a ritmo di musica, con l'esibizione di 27 big e tre giovani in gara per aggiudicarsi il primo posto, un bouquet, e una certa dose di gloria. Ma l'emozione nel Teatro dell'Ariston è ridondante. E non solo per i cantanti ma anche per il pubblico. A confermarlo è Cecilia Rodriguez che è tornata al Festival di Sanremo dopo aver partecipato nell'anno in cui Belen venne scelta come co-conduttrice, all'epoca ebbe uno dei posti in prima fila insieme al resto della famiglia. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato la sorella di Belen nelle sue Instagram stories in risposta ad alcune domande e curiosità dei suoi follower.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«Non è la prima volta che vado a Sanremo - ha spiegato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

La sorella di Belen ha aggiunto: «Al momento la canzone che mi è piaciuta di più è quella di Diodato. Lui per me è poesia e le sue parole nutrono la mia anima. Mi è piaciuta da morire anche quella di Mahmood. Sono due generi diversi lo so, ma le mie due canzoni preferite sono queste. Io ho sempre amato la musica interpretata da voci maschili. Molte donne hanno mostrato tanta grinta sul palco però tra le mie preferenze non c'è una cantante donna».

